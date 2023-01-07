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Сегодня, 18:28

Ольховский считает, что травмы Алькараса могут быть связаны с большим количеством матчей в прошлом сезоне

Алина Савинова
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о травме первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«У Алькараса последние травмы могут быть связаны с большим количеством матчей, которые он сыграл в прошлом сезоне. Нагрузки могли сказаться на его здоровье. Но тут сложно что-либо говорить, не видя его тренировочный процесс», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

Ранее стало известно, что Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы, которую он получил на тренировке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-travmy-al-karasa-mogut-by-t-svyazany-s-bol-shim-kolichestvom-matchej-v-proshlom-sezone/
Теннис
Андрей Ольховский
Карлос Алькарас
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