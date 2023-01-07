Ольховский считает, что травмы Алькараса могут быть связаны с большим количеством матчей в прошлом сезоне

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о травме первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«У Алькараса последние травмы могут быть связаны с большим количеством матчей, которые он сыграл в прошлом сезоне. Нагрузки могли сказаться на его здоровье. Но тут сложно что-либо говорить, не видя его тренировочный процесс», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

Ранее стало известно, что Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы, которую он получил на тренировке.