Ольховский считает, что теннисист Медведев может удачно сыграть на турнире в Дохе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российский теннисист Даниил Медведев имел достаточно времени восстановиться перед турниром Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, он может сыграть на нем так же успешно, как в Роттердаме.

«Я думаю, что он успел восстановиться. На открытых кортах уже много матчей было сыграно в этом году, плюс он много тренировок проводит именно на воздухе. Не думаю, что у него будут проблемы при переходе из зала. У него было достаточно времени на восстановление, в Дохе он может сыграть так же удачно, как в Роттердаме», — приводит слова Ольховского ТАСС.

19 февраля Медведев стал победителем турнира категории ATP 500 в Роттердаме. 22 февраля он сыграет на турнире в Дохе против британца Лиама Броуди.