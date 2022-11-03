Ольховский считает, что Рублев способен дать бой любому теннисисту на Итоговом турнире ATP

Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублева на успешное выступление на Итоговом турнире ATP.

«Сначала нужно посмотреть, как он сыграет в Париже. Шансы на победу у Андрея на итоговом турнире? Там играют сильнейшие теннисисты. Андрей Рублев сейчас в очень хорошей форме, думаю, он может дать бой любому, кто выступит на итоговом турнире», — приводит VPrognoze слова Ольховского.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Помимо Рублева, в турнире примет участие еще один россиянин, Даниил Медведев.