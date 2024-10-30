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Сегодня, 03:10

Ольховский считает, что Рублев проиграл Черундоло из-за психологической неустойчивости

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от аргентинца Франсиско Черундоло (6:7 (6:8), 6:7 (5:7)) в матче второго круга турнира ATP в Париже.

«Близкий был матч, обидный проигрыш. По игре Андрей не уступает Черундоло, но психологически он был слабее. Андрей опять проявлял эмоции, бил себя, и это ему мешает. Вроде в какой-то момент получал преимущество, но не мог додавить соперника, довести матч до победы, и этого ему постоянно не хватает в последнее время», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В третьем круге Черундоло сыграет против Стефаноса Циципаса.

Источник: ТАСС
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