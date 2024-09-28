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Ольховский считает, что Монфис физически не был готов к матчу с Медведевым

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над Гаэлем Монфисом из Франции в матче первого круга турнира в Пекине (6:3, 6:4).

«Медведев уверенно прошел Монфиса, который физически не был готов к этому матчу. Гаэль допускал несвойственные ему ошибки. Медведев сыграл как обычно очень цепко. Против Маннарино во втором круге будет интересно. Адриан играет за счет скорости соперника и сам прилично добавляет. У Даниила, конечно, хорошие шансы на еще одну победу», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Следующим соперником Медведева в турнире в Пекине будет еще один представитель Франции — Адриан Маннарино. В личных встречах счет 4:3 в пользу француза.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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