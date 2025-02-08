Ольховский считает, что Медведеву еще рано думать о завершении карьеры

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал игру российского теннисиста Даниила Медведева на старте сезона.

«Медведев проиграл молодым, перспективным ребятам. Пока у Дани в этом году было недостаточно матчей. Сезон только начинается, давайте подождем, прошло только два турнира. Судить, прошли его лучшие времена или нет, пока рановато. Агасси был номером один, а потом он отвалился на 125 мест. Но в 33 года он снова вернулся и стал номером один. Медведев еще достаточно молодой, чтобы думать о завершении карьеры», — цитирует Ольховского Legalbet.

В январе Медведев проиграл 121-й ракетке мира Лернеру Тину из США во втором круге Australian Open. 5 февраля россиянин уступил итальянцу Маттии Беллуччи во втором раунде турнира в Роттердаме.