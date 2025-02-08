Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

8 февраля 2025, 16:35

Ольховский считает, что Медведеву еще рано думать о завершении карьеры

Алина Савинова

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал игру российского теннисиста Даниила Медведева на старте сезона.

«Медведев проиграл молодым, перспективным ребятам. Пока у Дани в этом году было недостаточно матчей. Сезон только начинается, давайте подождем, прошло только два турнира. Судить, прошли его лучшие времена или нет, пока рановато. Агасси был номером один, а потом он отвалился на 125 мест. Но в 33 года он снова вернулся и стал номером один. Медведев еще достаточно молодой, чтобы думать о завершении карьеры», — цитирует Ольховского Legalbet.

В январе Медведев проиграл 121-й ракетке мира Лернеру Тину из США во втором круге Australian Open. 5 февраля россиянин уступил итальянцу Маттии Беллуччи во втором раунде турнира в Роттердаме.

Источник: Legalbet
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Читайте также
Захарова предложила оплатить ЮНЕСКО билеты до Севастополя для посещения панорамы
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Небензя назвал очередной отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Что произошло за день 10 июня. Главное
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Шестая ракетка мира Де Минаур вышел в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе
Расписание церемоний открытия ЧМ-2026 по футболу
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ольховский рассказал, как играть против Белуччи

Де Минаур отдал Белуччи три гейма и вышел в финал турнира в Роттердаме
Новости
RSS RSS
Все новости