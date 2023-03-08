Ольховский считает, что Медведеву будет непросто подобраться к Джоковичу в рейтинге ATP

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о том, как выступит россиянин Даниил Медведев на турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Серб и первая ракетка мира Новак Джокович снялся с этих турниров, так как правительство США отказало ему в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации.

«Я думаю, что отсутствие Джоковича даст небольшую фору другим игрокам, но при этом он останется на вершине. В прошлом году Джокович на этих турнирах тоже не играл, поэтому на количество его очков в рейтинге это никак не отразится. Сейчас между ним и Даниилом большая разница, и у Новака ничего не горит, из-за этого подобраться вплотную будет непросто. Но можно создать хороший задел на вторую часть сезона», — приводит слова Ольховского ТАСС.

На данный момент у Джоковича 7 160 очков в рейтинге ATP, у Медведева, занимающего шестое место, — 3 775. Россиянину предстоит защитить 225 очков на турнирах. За победу на соревновании серии «Мастерс» начисляется 1 000 очков.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 8 по 19 марта, в Майами — с 22 марта по 2 апреля.