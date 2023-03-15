Ольховский считает, что Медведев стал играть острее после падения в матче со Зверевым

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался об игре россиянина Даниила Медведева в мачте четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе против представителя Германии Александра Зверева.

«На мой взгляд, Медведев много для себя ошибался в первом сете, и подача не имела обычного эффекта. Во втором сете он подвернул ногу, и мне кажется, что после этой паузы он стал острее, активнее и интереснее играть, он втянулся и стал показывать уровень, на который мы рассчитываем. Потом он проиграл подачу на матчболе, но класс игрока в этом состоит, что он борется до конца и в итоге побеждает, несмотря на упущенные возможности», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Следующим соперником Медведева станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.