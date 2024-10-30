Ольховский объяснил ранний вылет Медведева с «мастерса» в Париже: «Еще не все окончено в этом году»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева в матче второго круга «мастерса» в Париже против представителя Австралии Алексея Попырина — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

«Даниила подвела подача, но, так или иначе, он достаточно неплохо выступил, просто Попырин отлично показал себя. Алексей смог нащупать тактику, которая принесла успех в игре с Даниилом. В любом случае для Даниила еще не все окончено в этом году. Он попал в восьмерку, на итоговый турнир ATP Finals, и стоит пожелать ему там удачи.

Даниилу сейчас не стоит концентрироваться на этом поражении, ведь ничего экстраординарного не произошло. Проиграл в борьбе в тяжелом матче, где один-два очка решили судьбу поединка. Это профессиональный спорт, где все держится на ниточке: где-то она выдерживает, а где-то нет. Сегодня, к сожалению, этого не произошло», — сказал Ольховский «СЭ».

В третьем круге соревнований 25-летний Попырин встретится с победителем матча Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) — Карен Хачанов (Россия).

Денис Сафронов