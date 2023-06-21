Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:34

Ольховский считает, что матч с Джере был не самым удачным для Медведева

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над сербом Ласло Джере во втором круге турнира АТР в Галле.

«Как я оценю форму Даниила за первые три игры на траве? Между поражением от Маннарино и сегодняшним турниром разница — неделя. Поэтому, все-таки трудно оценить. По игре я так скажу, молодец, что выиграл. Потому что матч был не из самых удачных для Даниила», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира соперником Медведева станет Роберто Баутиста-Агут из Испании. Матч между россиянином и испанцем пройдет 23 июня.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10950515-olhovskij-o-matche-medvedeva-s-dzhere-igra-byla-ne-iz-samyh-udachnyh-dlya-daniila.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
0
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Футбол на месте битвы Гондора с армией Саурона во «Властелине колец»: завораживающая красота
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
«Он умный, а вокруг идиоты, или ему не хватает денег?» За что ненавидят Джоковича?
Ольховский оценил шансы Медведева и Рублева на выход в 1/4 финала турнира в Галле
Медведев напугал, но избежал травмы. Россиянин одержал первую победу в сезоне на траве
Медведев, сестры Андреевы и Арина Соболенко получили британские визы для участия в Уимблдоне
Алькарас считает Кирьоса главной угрозой для Джоковича на Уимблдоне-2023
Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев обыграл Джере и вышел в чевертьфинал турнира в Галле
Новости
RSS RSS
Все новости