Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:46

Ольховский считает, что Качмазов способен закрепиться на турнирах ATP

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о перспективах россиянина Алибека Качмазова.

Ранее Качмазов победил японца Таро Даниэля на турнире в китайском Чэнду и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

«Алибек — молодец, он одержал очень хорошую победу. Долгое время он у нас считался одним из самых талантливых и перспективных игроков, но что-то постоянно мешало ему пробиться. Я думаю, что он станет постоянным участником турниров ATP, у него все для этого есть, главное — почувствовать уверенность в себе, что он может обыгрывать игроков из первой сотни мирового рейтинга. Мне кажется, что именно уверенности ему не хватает больше всего, хотя теннисист он способный», — приводит слова Ольховского ТАСС.

22-летний Качмазов в третий раз в карьере играет в основной части турнира ATP.

Источник: ТАСС
Алибек Качмазов
Андрей Ольховский
Читайте также
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
ВС РФ поразили сухогруз с поставленными ВСУ ракетами стран Запада
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости