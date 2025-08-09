Теннис
ATP
Теннис
9 августа, 10:15

Ольховский считает, что Хачанов стал самым стабильным российским теннисистом

Алина Савинова

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением об игре российского теннисиста Карена Хачанова.

«Карен заметно прибавил, он стал увереннее играть с лета, сейчас он меньше делает невынужденных ошибок. Он борется с сильнейшими игроками и побеждает их. Думаю, что в этом году он является самым стабильным российским теннисистом», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Ранее 29-летний Хачанов дошел до финала «мастерса» в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону. После выступления на этом турнире россиянин поднялся на 12-е место в рейтинге АТР.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
