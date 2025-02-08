Ольховский рассказал, как играть против Белуччи

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский рассказал, как играть против молодого итальяца Маттиа Белуччи.

«Обычно выбивающая подача — главное оружие для левши. Здесь уже нужно варьировать на приеме, может быть, пытаться подходить ближе. В любом случае, когда соперник так подает, ты должен держать свою подачу.

Если вспомнить игру Белуччи с Медведевым, то первый брейк Даниила был связан с двумя двойными. Когда ты играешь против таких соперников, на приеме тебе очень сложно, поэтому ты обязан держать свою подачу, ты не должен давать таких подарков», — сказал Ольховский Vprognoze.ru.

6 февраля итальянский теннисист Маттиа Беллуччи обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:7 (6:8), 6:3) в матче второго круга турнира в Роттердаме.