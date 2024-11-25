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25 ноября, 23:47

Ольховский о завершении карьеры Надаля: «Он пытался вернуться, но организм не позволяет этого сделать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал завершение карьеры испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Считаю, изначально, когда он психологически почувствовал, что он не готов, он все равно пытался вернуться. Просто организм не позволяет этого сделать. Надаль выбрал тот путь, который он считает наиболее правильным», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

19 ноября сборная Испании проиграла Нидерландам (1-2) в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Это был последний турнир в карьере 38-летнего испанца. На его счету 1080 побед в одиночном разряде и 92 титула, в том числе 22 — в турнирах «Большого шлема». Также у него 2 золотые медали Олимпийских игр.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Андрей Ольховский
Рафаэль Надаль
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