Ольховский: «И Рублев, и Медведев имеют шанс попасть в полуфинал итогового турнира ATP»

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал результаты жеребьевки Итогового турнира ATP, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

«Фаворит турнира, определенно, Джокович. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Наши ребята в одной группе, но нужно играть. Рублев очень хорошо сыграл в Париже, Медведев же, напротив, показал себя плохо, поэтому говорить о том, кто находится сейчас в форме, достаточно сложно. Дело заключается в том, что тот же Алькарас, который пропустил последнюю неделю, тоже непонятно, как себя покажет и какая у него готовность к игре. Группа сложная, как и все игроки на турнире, но, на мой взгляд, и Рублев, и Медведев имеют шанс попасть в полуфинал», — цитирует RT Ольховского.

Российский теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе с испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.