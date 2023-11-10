Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 03:36

Ольховский: «И Рублев, и Медведев имеют шанс попасть в полуфинал итогового турнира ATP»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал результаты жеребьевки Итогового турнира ATP, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

«Фаворит турнира, определенно, Джокович. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Наши ребята в одной группе, но нужно играть. Рублев очень хорошо сыграл в Париже, Медведев же, напротив, показал себя плохо, поэтому говорить о том, кто находится сейчас в форме, достаточно сложно. Дело заключается в том, что тот же Алькарас, который пропустил последнюю неделю, тоже непонятно, как себя покажет и какая у него готовность к игре. Группа сложная, как и все игроки на турнире, но, на мой взгляд, и Рублев, и Медведев имеют шанс попасть в полуфинал», — цитирует RT Ольховского.

Российский теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе с испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев вступают в борьбу за рекордные призовые ATP Finals
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1228883-olhovskii-medvedev-rublyov
0
Читайте также
«Дерусь в UFC за деньги, а не за Россию. Не хочу лицемерить». Честное интервью бойца UFC Борщева
«Ювентус» зимой может купить Сперцяна
Экс-командующий войсками НАТО Куят указал на провальную политику альянса
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Котов вышел в полуфинал турнира в Софии
Новости
RSS RSS
Все новости