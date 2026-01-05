Ольховский о победе Медведева над Фучовичем: «Даниил был на голову сильнее — делал, что хотел»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе россиянина Даниила Медведева над венгром Мартоном Фучовичем в первом круге турнира в Брисбене.

«Даниил играл достаточно уверенно, но эта победа — не показатель. Фучович не особо мне понравился. Мартон не оказал никакого сопротивления, Даниил был на голову сильнее — делал, что хотел. Понравилось, что Медведев совершил мало ошибок, играл в темпе, хорошо подавал. Это положительный момент в игре. Первый матч в сезоне всегда показывает, на каком уровне ты сейчас находишься. Это уже большой плюс, что Даниил играл так уверенно», — сказал Ольховский «СЭ».

Россиянин победил со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 10 минут. Медведев за игру сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. У 54-я ракетки мира Фучовича — 2 двойные ошибки 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Медведев одержал первую победу в 2026 году. Его соперником во втором круге турнира в Брисбене станет американец Фрэнсис Тиафо.