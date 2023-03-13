Ольховский предположил, с чем связана серия неудач Хачанова

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал мнение о причинах поражений российского теннисиста Карена Хачанова в последних турнирах.

«Не скажу, что Хачанов переживает спад. Спад происходит на протяжении долгого времени. Возможно, Карен провел не так много матчей после Открытого чемпионата Австралии и пока втягивается. Сезон еще только начинается, и впереди много турниров. Бывают обидные поражения. Но нужно готовиться к следующему турниру и играть дальше», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Хачанов, занимающий 15-е место в текущем рейтинге АТР, завершил выступление в турнире серии «АТР Мастерс», проходящем в американском Индиан-Уэллсе, проиграв 28-й ракетке мира Алехандро Давидовичу-Фокина из Испании со счетом 3:6, 6:1, 4:6.