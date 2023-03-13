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Сегодня, 14:30

Ольховский предположил, с чем связана серия неудач Хачанова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал мнение о причинах поражений российского теннисиста Карена Хачанова в последних турнирах.

«Не скажу, что Хачанов переживает спад. Спад происходит на протяжении долгого времени. Возможно, Карен провел не так много матчей после Открытого чемпионата Австралии и пока втягивается. Сезон еще только начинается, и впереди много турниров. Бывают обидные поражения. Но нужно готовиться к следующему турниру и играть дальше», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Хачанов, занимающий 15-е место в текущем рейтинге АТР, завершил выступление в турнире серии «АТР Мастерс», проходящем в американском Индиан-Уэллсе, проиграв 28-й ракетке мира Алехандро Давидовичу-Фокина из Испании со счетом 3:6, 6:1, 4:6.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10720781-olhovskij-predpolozhil-s-chem-svyazana-seriya-neudach-hachanova.html
Теннис
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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