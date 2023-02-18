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Сегодня, 19:10

Ольховский предположил, что соперником Медведева в финале турнира в Роттердаме станет Синнер

Микеле Антонов
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу в финале турнира ATP 500 в Роттердаме.

«Думаю, в финале Даниил будет играть с Синнером. Посмотрим. Будет очень интересных матч. Синнер сейчас на подъеме. Даня один из сильнейших игроков. Будет реальная упорная борьба. Медведев сейчас играет очень уверенно и хорошо», — сказал Ольховский «СЭ».

За титул 27-летний россиянин поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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