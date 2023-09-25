Ольховский поздравил Сафиуллина с первым в карьере выходом в финал турнира ATP

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Романа Сафиуллина в финал турнира в Чэнду (Китай). 26-летний теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти в полуфинале со счетом 6:3, 6:4.

«До матча я предполагал, что Сафиуллин может победить Лоренцо. Он играл блестяще и заслуженно победил. Нужно поздравить его с выходом в первый финал на турнирах ATP, в этом году он добился существенного прогресса», — приводит слова Ольховского ТАСС.

55-я ракетка мира Роман Сафиуллин пробился в первый финал турнира ATP в карьере.

Следующим соперником российского теннисиста станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 3).