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Сегодня, 14:47

Ольховский поделился ожиданиями от первого матча Медведева на турнире в Майами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева с испанцем Роберто Карбальес-Баэной на турнире в Майами.

«Я надеюсь, матч должен пройти с преимуществом Медведева. Естественно, он является фаворитом в этой встрече. По игре сейчас, на протяжении последнего месяца, он один из лучших теннисистов мира. Поэтому не должно быть проблем», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Карбальес-Баэна и Медведев сыграют 25 марта на Хард Рок Стэдиум в Майами.

В нынешнем сезоне 27-летний Медведев в одиночном разряде одержал 24 победы при 3 поражениях: сыграл в четырех финалах и выиграл три титула.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10749545-olhovskij-podelilsya-ozhidaniyami-ot-pervogo-matcha-medvedeva-na-turnire-v-majami-.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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