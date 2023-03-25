Ольховский поделился ожиданиями от первого матча Медведева на турнире в Майами

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева с испанцем Роберто Карбальес-Баэной на турнире в Майами.

«Я надеюсь, матч должен пройти с преимуществом Медведева. Естественно, он является фаворитом в этой встрече. По игре сейчас, на протяжении последнего месяца, он один из лучших теннисистов мира. Поэтому не должно быть проблем», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Карбальес-Баэна и Медведев сыграют 25 марта на Хард Рок Стэдиум в Майами.

В нынешнем сезоне 27-летний Медведев в одиночном разряде одержал 24 победы при 3 поражениях: сыграл в четырех финалах и выиграл три титула.