Ольховский отреагировал на выход Хачанова в четвертьфинал турнира в Астане

Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 Андрей Ольховский поделился мнением по поводу победы российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге турнира в Астане над хорватом Марином Чиличем (2:6, 6:3, 6:3).

«Как я уже говорил, Карен показывает, наверное, свой лучший теннис в этом сезоне. Он сейчас уверен. Этот матч — показатель того, что он уверено играет. Чилич — непростой соперник. Хороший теннис у Карена, и мы можем рассчитывать на дальнейшее хорошее окончание сезона», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В следующем туре Хачанов встретится с победителем матча Новак Джокович — Ботик ван де Зандсхулп.