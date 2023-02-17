Ольховский отреагировал на победу Медведева над Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Бывший теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира в Роттердаме (6:2, 6:4).

«Медведев изначально был фаворитом. Он показал высокий уровень и в очередной раз обыграл Оже-Альяссима. Теперь Даниил и фаворит в матче с Димитровым. Григор способен показывать хорошую игру, но в ключевые моменты Даня должен быть сильнее», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В полуфинале Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым, который ранее обыграл австралийца Алекса Де Минаура.