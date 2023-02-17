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17 февраля, 23:30

Ольховский отреагировал на победу Медведева над Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Галина Глазко
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Бывший теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира в Роттердаме (6:2, 6:4).

«Медведев изначально был фаворитом. Он показал высокий уровень и в очередной раз обыграл Оже-Альяссима. Теперь Даниил и фаворит в матче с Димитровым. Григор способен показывать хорошую игру, но в ключевые моменты Даня должен быть сильнее», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В полуфинале Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым, который ранее обыграл австралийца Алекса Де Минаура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-hovskij-vy-skazalsya-o-pobede-medvedeva-nad-ozhe-al-yassimom/
Даниил Медведев
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