8 августа, 15:30

Ольховский: «Хачанов показал на турнире в Торонто очень хороший теннис и великолепный результат»

Сергей Разин
корреспондент

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о поражении россиянина Карена Хачанова в финале турнира в Торонто.

«Я считаю, что Карен показал очень хороший теннис и великолепный результат. На мой взгляд, последние два матча на турнире у него были очень высокие по уровню игры. Карен почувствовал уверенность в своей игре, и это очень важно перед грядущими крупными турнирами.

Что касается финала, то матч был равным. В таких играх все решают два-три мяча, и в решающие моменты Карену немного не повезло. Нельзя сказать, что был какой-то компонент, из-за которого он проиграл, потому что играли оба теннисиста абсолютно на равных», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Хачанов в финале турнира в Торонто уступил американцу Бэну Шелтону (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). Матч длился 2 часа 48 минут. 29-летний россиянин подал 3 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 16 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Источник: ТАСС
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
