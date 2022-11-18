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Сегодня, 21:05

Ольховский объяснил поражение Медведева от Джоковича в матче Итогового турнира

Алина Савинова
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский объяснил, почему 5-я ракетка мира Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в матче Итогового турнира ATP (3:6, 7:6 (5:7), 6:7 (2:7)).

«На равных играли. Медведев играл неплохо. Единственное, что при счете 5:4 не выиграл свою подачу, может быть, это единственный минус этого матча. В целом, игра неплохая, игра есть, но, к сожалению, результат отрицательный. Опять же, если мы говорим про турнир, то два матча он проиграл, когда были шансы на своей подаче. Поэтому не знаю... Шансы были даже в полуфинал выйти. На той стороне все-таки сильный соперник, психологически, может, где-то немного был Медведев не уверен. Все вместе дает такой результат», — цитирует «Газета.Ru» Ольховского.

Медведев потерпел поражение во всех трех матчах группового этапа и не смог пробиться в полуфинал турнира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/18/19070617.shtml
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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