Ольховский о поражении Медведева от У Ибина: «Даниилу нужно время, чтобы новые наработки воплотились в реальность»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился с «СЭ» мнением о поражении Даниила Медведева от 196-й ракетки мира У Ибина (7:5, 6:7 (5:7), 4:6) в четвертьфинале турнира в Ханчжоу.

«Сейчас не нужно обращать внимание на рейтинг, потому что все играют на достаточно высоком уровне. Мне кажется, что проблема больше в голове у Даниила. Может быть, ему нужны какие-то победы для уверенности. Сложный матч против У Ибина, и нужно время, чтобы новые наработки воплотились в реальность. Результат сейчас не говорит ни о чем. Плоды работы могут принести результат ближе к Australian Open», — сказал Ольховский «СЭ».

Турнир в Ханчжоу стал для Медведева первым с новым тренерским штабом. С начала сентября с россиянином работает Томас Юханссон. До этого тренером Медведева с 2017 года был Жиль Сервара.

В полуфинале турнира в Ханчжоу У Ибин сыграет с победителем пары Далибор Сврчина (Чехия, LL) — Александр Бублик (Казахстан, 3).