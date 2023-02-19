Ольховский не видит явного фаворита в матче Медведева против Синнера

Победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский в миксте в разговоре с «СЭ» оценил форму россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера перед финалом ATP 500 в Роттердаме.

«Оба игрока показывают хороший уровень тенниса, поэтому, думаю, что матч будет упорный и очень интересный. Явного фаворита для меня в этом финале нет. Ожидаю ли три сета? Ожидаю упорную борьбу, три или два упорных акта — без разницы. Посмотрим», — сказал Ольховский «СЭ».

В полуфинальном матче турнира в Роттердаме 27-летний Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2.