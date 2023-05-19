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Сегодня, 14:17

Ольховский не стал сравнивать Медведева и Кудерметову

Алина Савинова
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева выиграть «Мастерс» в Риме.

«Имеет смысл бороться за победу в каждом турнире. «Ролан Гаррос» начинается на следующей неделе, у него будет время потренироваться. А турнир в Риме — это один из 10 самых больших. Поэтому выиграть его — это почти как выиграть турнир «Большего шлема», если говорить об очках. Думаю, у Медведева есть реальные шансы выиграть турнир», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ольховского.

Бывший теннисист считает, что россиянка Вероника Кудерметова также может выйти в следующий раунд турнира в Риме.

«Мне кажется, и у Медведева, и у Кудерметовой есть шансы пройти дальше на турнире в Риме. Но у кого из них больше шансов... А зачем сравнивать женский и мужской?» — добавил он.

18 мая российский теннисист обыграл немца Янника Ханфманна в четвертьфинале турнира в Риме. В полуфинале «Мастерса» он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Кудерметова в полуфинале женского турнира встретится с украинкой Ангелиной Калининой.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/olkhovskiy-otkazalsya-sravnivat-medvedeva-i-kudermetovu
Теннис
Андрей Ольховский
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
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