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Сегодня, 11:28

Ольховский не считает, что победная серия давит на Медведева: «В финале он будет показывать тот же теннис»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Финалист Ролан Гаррос 1992 года Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» оценил шансы Даниила Медведева на победу в турнире ATP в Индиан-Уэллсе.

«Не думаю, что что-то может давить на Медведева. Да, это не первый возможный титул. Уже четвертый подряд выход в финал. До этого Медведев выиграл три титула. Это феноменальный показатель. Он был достигнут за счет того, что Даня держит форму на пике очень долгое время. Выйдет в финале и, надеюсь, будет показывать тот же теннис, который показывал до этого», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится в ночь с 19 на 20 марта и начнется в 2.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
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