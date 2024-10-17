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Сегодня, 11:48

Ольховский назвал причину поражения Медведева от Синнера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале выставочного турнира «Шлем шести королей».

Россиянин уступил в двух сетах — 0:6, 3:6.

«Очень сложно сказать, насколько помешала травма, но когда ты физически не готов на сто процентов, играть против одного из лучших теннисистов мира, который сейчас показывает очень хороший теннис, сложно. У Даниила все-таки подача — одно из его оружий на корте. И без этого оружия сражаться за победу достаточно сложно», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В полуфинале турнира Синнер встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
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