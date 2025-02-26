Ольховский назвал причину нестабильной игры Рублева

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал игру девятой ракетки мира Андрея Рублева.

«Андрей находится сейчас на перепутье, он задумывается о многих разных вещах, которые его отвлекают. В таких условиях очень трудно работать, полностью отдаваясь своему делу. Ему надо нащупать стремление к победам, иначе он будет всегда в состоянии психологической неустойчивости», — цитирует Ольховского ТАСС.

Ранее Рублев проиграл французу Кентену Алису со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) в матче первого круга на турнире ATP 500 в Дубае.

22 февраля 27-летний россиянин выиграл турнир ATP 500 в Дохе.