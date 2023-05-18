Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:02

Ольховский назвал большой потерей для болельщиков снятие Надаля с «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский и советский теннисист Андрей Ольховский заявил, что испанский теннисист Рафаэль Надаль на протяжении многих лет был главной звездой «Ролан Гаррос» — 2023, поэтому его снятие с турнира является большой потерей для болельщиков и организаторов соревнования.

«Прямо скажу — турнир многое потеряет. Конечно, он — великий чемпион и показывал на кортах «Ролан Гаррос» невероятные результаты, он является главной звездой этого турнира, для болельщиков — это большая потеря. Если говорить о спортивной составляющей, то после такого перерыва играть пятисетовые матчи очень сложно, поэтому я не думаю, что он показал бы что-то выдающееся, учитывая, что и молодые игроки сейчас находятся в хорошей форме», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Сегодня 36-летний теннисист объявил, что пропустит «Ролан Гаррос» — 2023. В активе экс-первой ракетки мира 92 титула за карьреу. Он 22 раза побеждал в турнирах серии «Большого шлема». По этому показателю он делит лидерство с Новаком Джоковичем.

Из-за мышечной травмы Надаль не выступает с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

Источник: https://tass.ru/sport/17783477
Теннис
Андрей Ольховский
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко: «И с Циципасом, и с Чоричем у Медведева своя история взаимоотношений»
Новости
RSS RSS
Все новости