Ольховский назвал большой потерей для болельщиков снятие Надаля с «Ролан Гаррос»

Российский и советский теннисист Андрей Ольховский заявил, что испанский теннисист Рафаэль Надаль на протяжении многих лет был главной звездой «Ролан Гаррос» — 2023, поэтому его снятие с турнира является большой потерей для болельщиков и организаторов соревнования.

«Прямо скажу — турнир многое потеряет. Конечно, он — великий чемпион и показывал на кортах «Ролан Гаррос» невероятные результаты, он является главной звездой этого турнира, для болельщиков — это большая потеря. Если говорить о спортивной составляющей, то после такого перерыва играть пятисетовые матчи очень сложно, поэтому я не думаю, что он показал бы что-то выдающееся, учитывая, что и молодые игроки сейчас находятся в хорошей форме», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Сегодня 36-летний теннисист объявил, что пропустит «Ролан Гаррос» — 2023. В активе экс-первой ракетки мира 92 титула за карьреу. Он 22 раза побеждал в турнирах серии «Большого шлема». По этому показателю он делит лидерство с Новаком Джоковичем.

Из-за мышечной травмы Надаль не выступает с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).