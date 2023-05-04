Ольховский надеется, что успешное выступление Карацева на «Мастерсе» в Мадриде придаст ему былую уверенность

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился с корреспондентом «СЭ» мнением о выступлении российского теннисиста Аслана Карацева на «Мастерсе» в Мадриде.

«Аслан был уже 14-м в мире и показывал хорошие результаты. Дело в том, что психология играет очень большую роль. Сейчас Аслан уверен в своих силах. Я надеюсь, этот турнир даст ему больше уверенности для того, чтобы он вернулся туда, где он был в 2021-м году», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В 1/2 финала турнира он сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).