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Ольховский: «Игра Медведева ухудшалась по ходу Итогового турнира»

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Бывший теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP против Янника Синнера — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

— Как оцените турнир в исполнении Медведева?

«Полуфинал получился хорошим, результат неплохой, но хотелось, конечно, большего, — приводит «Спорт День за Днем» слова Ольховского. — Я считаю, что в первых двух играх Даниил показывал очень хороший теннис. Результат вчерашнего матча не столь важен, а сегодня были какие-то ошибки, которые несвойственны Даниилу. Свой первый матч на групповой стадии турнира он сыграл лучше всего».

Эксперт предположил, чего не хватило Медведеву.

«В первом сете он вел 40:0, но в итоге все проиграл, причем все сам: двойная и прочие ошибки. Я думаю, что форма пошла на спад. Первый круг у него был просто великолепный, второй — хороший, а дальше чуть-чуть ухудшение качества игры было по ходу турнира. А сегодня было достаточное количество ошибок, которые Даниил не допускает. Может, это связано с тем, что Синнер играет быстро, надо было рисковать. Из-за этого были ошибки», — сказал Ольховский.

В финале Синнер сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: sportsdaily.ru
Даниил Медведев
Янник Синнер
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