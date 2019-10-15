Ольга Голодец: «Медведев, Хачанов и Рублев уже состоялись как топ-теннисисты»

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец отметила прогресс Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублева.

— Радует, что у нас появилась новая плеяда очень талантливых игроков в большом теннисе, — цитируют Голодец «Известия». — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв уже состоялись как топ-теннисисты и показывают замечательные результаты. Это достойная смена наших титулованных игроков — Евгения Кафельникова, Марата Сафина и Николая Давыденко. Будем болеть за ребят и надеяться, что все трое будут на лидирующих позициях в рейтинге ATP многие годы. Способен ли Медведев в перспективе стать первой ракеткой мира? Нам бы всем этого очень хотелось.