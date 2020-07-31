«Очень скучно или слишком много вина?». Чорич резко ответил Кирьосу
05:13
Хорват Борна Чорич ответил на критику со стороны Ника Кирьоса. Австралиец написал, что у хорватского теннисистка интеллектуальный уровень нулевой.
«Ник, серьезно? Ты говоришь о поведении? Очень скучно или слишком много [смайлики бокала вина]?», — написал Чорич в Twitter.
Ранее Кирьорс раскритиковал Александра Зверева за нарушение правил самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much ???— borna coric (@borna_coric) July 30, 2020
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