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«Очень скучно или слишком много вина?». Чорич резко ответил Кирьосу

05:13

Хорват Борна Чорич ответил на критику со стороны Ника Кирьоса. Австралиец написал, что у хорватского теннисистка интеллектуальный уровень нулевой.

«Ник, серьезно? Ты говоришь о поведении? Очень скучно или слишком много [смайлики бокала вина]?», — написал Чорич в Twitter.

Ранее Кирьорс раскритиковал Александра Зверева за нарушение правил самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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