«Очень скучно или слишком много вина?». Чорич резко ответил Кирьосу

Хорват Борна Чорич ответил на критику со стороны Ника Кирьоса. Австралиец написал, что у хорватского теннисистка интеллектуальный уровень нулевой.

«Ник, серьезно? Ты говоришь о поведении? Очень скучно или слишком много [смайлики бокала вина]?», — написал Чорич в Twitter.

Ранее Кирьорс раскритиковал Александра Зверева за нарушение правил самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much ???