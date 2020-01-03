Российский теннисист Даниил Медведев после победы над итальянцем Фабио Фоньини в групповом турнире ATP Cup отметил, что итоговый выигрыш (1:6, 6:1, 6:3) был достигнут благодаря изменениям игры во втором сете. С учетом победы Карена Хачанова над Стефано Травальей, Россия обыграла Италию со счетом 2:0 в группе D.

— Каждый матч на турнире важен, моментами я ошибался, но очень рад, что помог стране, — сказал в прямом эфире телеканала «Матч Игра» Медведев. — В первой партии я показывал оборонительный теннис, изменения в игре во втором сете помогли мне одержать победу в матче. Сегодня непривычно прохладная погода для Австралии.

Следующий матч россияне проведут против США.