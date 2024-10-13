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«Очень печально, но это уже витало в воздухе». Веснина — об уходе Надаля

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Елена Веснина поделилась эмоциями от завершения карьеры Рафаэлем Надалем.

«Очень печально, но это уже витало в воздухе. Многие говорили об этом, и многие этого ждали. Я лично ждала с грустью. Понимала, что карьера Надаля подходит к концу, что ему тяжело играть на том уровне, на котором хотелось бы, — мешали травмы. Конечно, когда он объявил, это была грусть, потому что уходит эпоха тенниса. До этого мы попрощались с Федерером — все плакали. У всех были глаза на мокром месте, в том числе у Рафы. Теперь он сам уходит.

Для меня Надаль близок как теннисист, потому что мы одного возраста. Вместе играли юниорские турниры. Первый раз увидела его на юниорском командном чемпионате мира во Франции, который проходил в городке Ла-Боль. В самом начале турнира один из белорусских теннисистов Александр Скрипко буквально за руку притянул меня на корт и сказал: «Пойдем, я покажу тебе будущую первую ракетку мира». Я такая: «Ну давай посмотрим, кто же этот человек!» В тот момент у Рафы была двойная фамилия: Рафаэль Надаль-Перейра. На том чемпионате мира он никому не оставил шансов, хотя ребята были на несколько лет его старше. Он уже тогда притягивал к себе внимание тем, насколько хорош", — поделилась Веснина в эфире шоу BetBoom Tennis.

10 октября Надаль объявил о завершении карьеры. Последним турниром в карьере 38-летнего испанца станет Кубок Дэвиса, который состоится в ноябре.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.

Теннис
Елена Веснина
Рафаэль Надаль
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