Обыгравший Донского в первом круге Чорич снялся с US Open из-за травмы

Теннисист Борна Чорич вынужден был сняться с поединка второго круга US Open против Григора Димитрова. Причиной этому стало растяжение мышц спины, которое Чорич получил перед игрой. Выигравший без борьбы Димитров теперь сыграет с победителем пары Пабло Куэвас — Камиль Майхшак.

Отметим, что в первом круге Чорич обыграл россиянина Евгения Донского (7:6, 6:3, 6:0). На данный момент 22-летний хорват занимает 12 место в рейтинге АТР.