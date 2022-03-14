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«Нужно быть безжалостным, когда у тебя появляются моменты». Маррей о поражении Бублику

Маррей подвел итоги проигранного матча Бублику на турнире в Индиан-Уэллсе
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Шотландский теннисист Энди Маррей подвел итоги проигранного матча на турнире в Индиан-Уэллсе.

Бывшая первая ракетка мира во втором круге со счетом 6:7 (7:9), 3:6 проиграл Александру Бублику из Казахстана. Маррей в интервью «Tennis 365» признался, что по ходу матча у него были проблемы с реализацией.

«У нас обоих были шансы на тай-брейке. Но в первом сете я совершенно точно создал больше возможностей, но не воспользовался ими. Нужно быть безжалостным, когда у тебя появляются моменты. Но когда они появлялись, я не играл должным образом», — сказал Маррей.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов трехкратный победитель турниров Большого Шлема на данный момент располагается на 176 месте.

Энди Маррей
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