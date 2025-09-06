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6 сентября 2025, 23:07

Новыми тренерами Медведева стали Томас Юханссон и Рохан Гетцке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке стали новыми тренерами российского теннисиста Даниила Медведева.

Об этом сообщил Telegram-канал «Больше» со ссылкой на подтверждение Медведева.

Юханссон в качестве теннисиста выиграл Australian Open-2002 и был седьмой ракеткой мира. Ранее он тренировал Каролин Возняцки и Давида Гоффена.

Гетцке до Медведева сотрудничал Рихардом Крайчеком и Марио Анчичем, а сейчас работает главным тренером академии Court Sense Academy.

В конце августа стало известно, что Медведев завершил работать с французским тренером Жилем Сервара, который сотрудничал с россиянином с 2017 года.

Даниил Медведев с&nbsp;тренером Жилем Сервара.Медведев, наконец, уволил тренера. Отчаянная попытка россиянина спасти карьеру
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Даниил Медведев
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