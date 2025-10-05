Джокович вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае
Сербский теннисист Новак Джокович в трех сетах победил немца Янника Ханфманна в третьем круге турнира в Шанхае — 4:6, 7:5, 6:3.
Встреча длилась 2 часа 43 минуты. Джокович 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Ханфманна 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В следующем круге «мастерса» пятая ракетка мира сыграет против Хауме Мунара из Испании.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 4) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3
Новости