Сегодня, 16:25

Джокович вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович в трех сетах победил немца Янника Ханфманна в третьем круге турнира в Шанхае — 4:6, 7:5, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 43 минуты. Джокович 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Ханфманна 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге «мастерса» пятая ракетка мира сыграет против Хауме Мунара из Испании.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3

