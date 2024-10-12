Джокович и Фриц встретятся в полуфинале «мастерса» в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович и американец Тейлор Фриц встретятся в полуфинале «мастерса» в Шанхае в субботу, 12 октября. Игра начнется не ранее 14.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Джокович — Фриц с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Джокович является четвертой ракеткой мира. В предыдущих раундах Новак победил Алекса Микельсена, Флавио Коболли, Романа Сафиуллина и Якуба Меншика.

Фриц находится на седьмом месте в мировом рейтинге ATP. В предыдущих матчах шанхайского «мастерса» Тейлор прошел Теренса Атмана, Есуке Ватануки, Хольгера Руне и Давида Гоффена.

Победитель этого матча встретится в финале с победителем более раннего полуфинала между итальянцем Янником Синнером или чехом Томашем Махачем.