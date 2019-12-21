Новак Джокович: «Сейчас очень тяжело держаться в тройке лидеров рейтинга в мире»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. По его словам, уровень конкуренции в последнее время растет.

— У Стефаноса хорошая игра, грамотный подход к теннису, — цитирует Le Figaro Джоковича. — Он профессионал, очень целеустремленный. У него есть все необходимое для успеха. Сейчас всем очень тяжело держаться в тройке лидеров мирового рейтинга. Это означает, что нужно быть стабильным на протяжении всего сезона, не иметь провалов и травм. Циципас сильно повзрослел, его результаты подтверждают это.