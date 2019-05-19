Новак Джокович: "Сегодня Надаль был слишком силен"

Сербский теннисист Новак Джокович признал, что по делу уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале турнира в Риме. Серб проиграл со счетом 0:6, 6:4, 1:6.

– Я не хочу говорить об усталости, – цитирует AFP Джоковича. – Просто сегодня Рафа был слишком силен. Хотя мне все же удалось взять сет. Я рад, что смог это сделать. Хотя первый и третий сеты ничем не отличались друг от друга. Только некоторые геймы получались напряженными. Возможно, я мог что-то извлечь из второго победного сета. Но энергии было мало. Надаль же воспользовался этим. Он играл всю неделю очень хорошо. У меня тоже получилась хорошая неделя. Сегодня я сыграл не в самый лучший теннис. Но боролся. Это позитивный момент. Несомненно, Надаль будет фаворитом Roland Garros. Все остальные – за ним. Доминик Тим хорошо играет сейчас, особенно на грунте. Фоньини тоже сейчас на очень хорошем уровне. В любом случае с нетерпением жду начала турнира.