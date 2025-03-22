Джокович, Циципас и Монфис вышли в третий круг турнира в Майами
Сербский теннисист Новак Джокович переиграл австралийца Ринки Хидзикату во втором круге турнира в Майами — 6:0, 7:6 (7:1).
Следующим соперником Джоковича будет аргентинец Камило Уго Карабельи, переигравший американца Алекса Микельсена — 6:7 (3:7), 7:5, 6:3.
Также в третий круг вышли грек Стефанос Циципас и француз Гаэль Монфис.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 4) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:0, 7:6 (7:1)
Стефанос Циципас (Греция, 9) — Цен Чуньсинь (Тайвань, Q) — 4:6, 7:5, 6:3
Камило Уго Карабельи (Аргентина, LL) — Алекс Микельсен (США, 32) — 6:7 (3:7), 7:5, 6:3
Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия, 26) — 6:1, 3:6, 7:6 (10:8)