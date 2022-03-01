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Сегодня, 20:55

Новак Джокович расстался с тренером Марьяном Вайдой

Иван Шитик
Корреспондент

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с тренером Марьяном Вайдой, сообщает Express.

Они сотрудничали с 2006 года, так что Вайда помогал Джоковичу завоевать каждый из его 20 трофеев на турнирах «Большого шлема».

Примечательно, что Вайда не ездил вместе с Джоковичем на Открытый чемпионат Австралии-2022, но публично поддержал спортсмена в его визовом конфликте с австралийскими властями. Также словацкий специалист не был замечен в ложе Джоковича во время турнира в Дубае.

Новак Джокович
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