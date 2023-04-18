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Сегодня, 13:37

Джокович: «Локоть не в идеальном состоянии, но в достаточно хорошем, чтобы быть готовым к матчам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, в каком состоянии подошел к турниру ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Локоть не в идеальном состоянии, но в достаточно хорошем, чтобы быть готовым к первому матчу. Одно из преимуществ тенниса в том, что каждую неделю ты получаешь возможность доказывать свою состоятельность и делать шаг вперед. Я начинаю с чистого листа. Естественно, результат в Монте-Карло меня не порадовал. Но по приезде в Баня-Луку я почувствовал себя как дома, получив массу положительной энергии и положительных эмоций», — приводит слова Джоковича Reuters.

На прошлой неделе на «Мастерсе» в Монте-Карло первая ракетка мира проиграл Лоренцо Музетти в третьем круге.

Во втором круге турнира в Баня-Луке Джокович сыграет против Люка Ван Аша из Франции. Матч состоится 19 апреля.

Теннис
Новак Джокович
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