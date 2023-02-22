Джокович сыграет в Дубае: «Я восстановился и постепенно приближаюсь к стопроцентной форме»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал о восстановлении после надрыва мышц задней поверхности бедра.

«Что касается травмы, которую я получил перед Australian Open, то я восстановился и постепенно приближаюсь к стопроцентной форме. Мы с командой приняли решение, что я поеду в Дубай и сыграю там на следующей неделе», — приводит слова Джоковича Sportske.

Также он прокомментировал то, что пока не получил разрешение на въезд в США для участия в мартовских «Мастерсах».

«Процесс идет, и это все, что я знаю. Я не могу контролировать ход этих событий. Я бы с удовольствием сыграл и рад, что меня поддержали директора турниров в Майами и Индиан-Уэллс. Я надеюсь, что будет принято решение в мою пользу», — сказал Джокович.