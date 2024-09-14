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Джокович: «Ни рейтинг, ни Итоговый турнир не входят в число моих целей»

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Сербский теннисист Новак Джокович назвал свои цели на текущем этапе карьеры.

«Ни рейтинг, ни Итоговый сейчас не входят в число моих целей. С другими турнирами покончено. Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты — игра за сборную и «Большие Шлемы», все остальное менее важно», — сказал Джокович на пресс-конференции.

На Открытом чемпионате США Джокович уступил в третьем круге австралийцу Алексею Попырину. Сейчас 37-летний серб участвует за свою национальную команду в Кубке Дэвиса.

Теннис
Новак Джокович
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