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Сегодня, 17:10

Новак Джокович — Рафаэль Надаль: смотреть матч турнира «Шлем шести королей» онлайн

Джокович и Надаль встречаются на турнире в Саудовской Аравии
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сербский теннисист Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль играют в матче за 3-е место на выставочном турнире «Шлем шести королей» в субботу, 19 октября. Начало встречи на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — в 17.30 по московскому времени.

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Трансляцию игры Джокович — Надаль в прямом эфире смотрите на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по подписке) и в сообществе «Больше! Теннис» социальной сети «ВКонтакте».

В полуфинале турнира Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в трех сетах (2:6, 7:6, 4:6), Надаль уступил испанцу Карлосу Алькарасу в двух сетах (3:6, 3:6).

Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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